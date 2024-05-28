«Значимое подспорье»: Госдума приняла закон о продлении на семь лет выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила закон о продлении ещё на семь лет выплат многодетным россиянам на улучшение жилищных условий. Документ был подготовлен по поручению президента страны Владимира Путина. Теперь, если до конца 2030 года у семьи появится третий ребёнок, родители смогут вплоть до середины 2031-го обратиться за получением субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Как подчеркнули в нижней палате парламента, программа имеет высокую социальную значимость, а продление инициативы повысит уровень доступности жилья для граждан с тремя и более детьми.

В России по поручению Владимира Путина ещё на семь лет продлят государственную программу помощи многодетным родителям в улучшении жилищных условий. Закон об этом во вторник, 28 мая, одобрили депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.

Как следует из пояснительной записки к документу, решение принято в связи с «высокой социальной значимостью реализуемой меры». Напомним, по её условиям семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тыс. рублей для полного или частичного погашения ипотеки.

«Государственная дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы... важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей», — отмечал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По данным Министерства финансов, с момента запуска программы в 2019-м ею уже воспользовались порядка 665 тыс. семей, из них почти 201 тыс. — в прошлом году. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 1 июля 2024 года, но 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить её.

kremlin.ru

Теперь при рождении третьего ребёнка до 31 декабря 2030 года обратиться за получением льготы можно будет до 1 июля 2031-го. Всего на эти цели в ближайшие семь лет планируется направить из федерального бюджета дополнительно 647,6 млрд рублей, в том числе 48 млрд — в 2024-м.

«Деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся... В России больше 2 млн семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость», — говорил Путин.

Как рассказал RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки остаётся значимым подспорьем для многодетных семей. При этом продление программы полностью отвечает целям страны по улучшению демографической ситуации, считает эксперт.

«Решение президента позволит реализовать социальную функцию государства, оказав серьёзную поддержку семьям, планирующим завести третьего ребёнка... Также стоит отметить, что частично решить проблему с ипотекой россияне с детьми могут и за счёт средств материнского капитала», — добавил Тумин.

Gettyimages.ru

© OR Images

По поручению Владимира Путина программа маткапитала также будет продлена до 2030 года. Сейчас по её условиям при рождении первенца семье начисляют чуть больше 630 тыс. рублей, а в случае появления второго ребёнка — ещё почти 203 тыс. рублей. Полученные средства нельзя обналичить, но их разрешается потратить на несколько целей, включая погашение ипотеки.

Таким образом, у россиян с тремя детьми сегодня есть возможность направить почти 1,3 млн рублей на решение жилищного вопроса. Причём эта сумма постоянно увеличивается, поскольку власти ежегодно индексируют маткапитал на уровень инфляции.

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, в настоящий момент в некоторых регионах России 450 тыс. рублей — это фактически размер первоначального взноса при покупке жилья. Причём вместе с материнским капиталом такая помощь от государства даёт возможность покрыть существенную часть стоимости квартиры в ряде субъектов страны.

«Погашение ипотеки — это наиболее популярный способ использования маткапитала. Примерно 90% россиян тратят средства сертификата на приобретение квартиры. Кроме того, значимую поддержку гражданам с детьми оказывает и семейная ипотека», — подчеркнула собеседница RT.

Также по теме В ожидании охлаждения: в Центробанке спрогнозировали стабилизацию цен на жильё при завершении массовой льготной ипотеки Цены на жильё в России должны стабилизироваться во второй половине 2024 года в случае завершения массовой льготной ипотеки, заявили в...

По условиям семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут взять кредит под 6% годовых. При этом для жителей Дальневосточного федерального округа льготная ставка составляет 5%.

Сниженный процент действует в течение всего срока кредита, а разницу между льготной и рыночной (сегодня это около 17% годовых) ставками банкам возмещает государство. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей, а в других регионах страны — 6 млн. В свою очередь, минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.

Программа заработала в России ещё в 2018 году, и за прошедшее время ею уже воспользовались более 940 тыс. семей, а общая сумма выданных займов превысила 4 трлн рублей. Ранее ожидалось, что действие инициативы также завершится 1 июля 2024-го, но Владимир Путин в своём послании поручил продлить и её до 2030-го. Между тем условия инициативы могут быть несколько изменены и привязаны к числу детей в семье, о чём 13 мая заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.