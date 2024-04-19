«Самая популярная программа»: почему в России ускорилась выдача семейной ипотеки

В марте 2024 года спрос на семейную ипотеку под 6% вырос в полтора раза по сравнению с февралём, подсчитали в Центробанке. Всего за месяц россияне с детьми оформили таких кредитов почти на 170 млрд рублей. Как отметили в ЦБ, на сегодняшний день программа стала самой востребованной мерой государственной поддержки на рынке жилья. Эксперты связывают это с решением властей продлить действие инициативы ещё на шесть лет и начать постепенно сворачивать льготную ипотеку под 8%. По мнению специалистов, сохранение только адресных госпрограмм на рынке недвижимости позволит стабилизировать ситуацию с ценами на жильё в стране.

В марте 2024 года россияне взяли жилищные кредиты на общую сумму 447 млрд рублей. По сравнению с февралём показатель увеличился более чем на треть. Причём почти 40% займов было выдано по программе семейной ипотеки, спрос на которую подскочил в полтора раза. Такие данные в пятницу, 19 апреля, опубликовал Центральный банк страны.

«Ипотека ускорилась за счёт программ господдержки... После ужесточения в конце 2023 года условий массовой льготной ипотеки самой популярной программой остаётся семейная ипотека, выдачи по которой увеличились в марте на 50% (до 169 млрд с 113 млрд рублей)», — говорится в докладе ЦБ.

Интерес к семейной ипотеке вырос на фоне решения властей продлить действие инициативы ещё на шесть лет и начать постепенно сворачивать другие программы с господдержкой. Такую точку зрения в комментарии RT выразил директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин.

«О продлении семейной ипотеки объявил президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 29 февраля. Программа будет сохранена до 2030 года, а её условия останутся прежними. Такое решение можно только приветствовать. Очевидно, что россияне будут охотнее вступать в брак и планировать семью, зная, что государство поможет им решить жилищный вопрос», — добавил Тумин.

Напомним, семейная ипотека позволяет взять кредит на покупку жилья под 6% годовых (5% для Дальневосточного федерального округа), что почти втрое ниже текущей рыночной ставки — 16,8%, свидетельствуют данные компании «ДОМ.РФ». Такая возможность есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя несовершеннолетними детьми и более.

В рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить семейную ипотеку и на покупку вторички.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей, а в других регионах страны — 6 млн. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.

РИА Новости

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Как ранее отмечали в Министерстве финансов России, продление программы семейной ипотеки направлено на развитие демографической ситуации и на помощь тем семьям, которые действительно в этом нуждаются. В то же время в ведомстве считают необходимым снижать общее влияние субсидируемых программ на рынок жилищного кредитования.

«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — заявил 4 марта глава Минфина Антон Силуанов.

Адресный подход

Сейчас на российском рынке жилья действует несколько кредитных программ с господдержкой. Помимо семейной, речь идёт о льготной, дальневосточной, арктической и IT-ипотеке.

Второй по популярности остаётся льготная ипотека. По её условиям все россияне могут до 1 июля 2024 года взять жилищный кредит под 8% годовых. Как и в случае с семейной программой, деньги можно потратить на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся объекте, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач и коттеджей.

Власти запустили льготную ипотеку ещё в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии и позже неоднократно продлевали. Действие программы в своё время привело к ажиотажному росту ипотечного кредитования в России, но затем стало одной из главных причин резкого удорожания жилья в стране и увеличения разницы между ценами на первичном и вторичном рынках.

«Что бывает, когда дешёвый кредит разогревает спрос, а предложение... не поспевает, мы видели на примере массовой льготной ипотеки. Рост ипотечного портфеля на уровне 35% за год... неизбежно ведёт и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан... Продолжал расти и разрыв между ценами на первичное и вторичное жильё. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%», — заявила 10 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ещё в конце 2019 года 1 кв. м в строящемся объекте продавался в среднем по России за 64,1 тыс. рублей, а на вторичном рынке — за 58,5 тыс. рублей. Однако к началу 2024-го показатели достигли 140,4 тыс. и 97,4 тыс. соответственно, о чём свидетельствуют материалы Федеральной службы государственной статистики.

РИА Новости

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Более того, как подсчитали аналитики «ДОМ.РФ», по итогам прошлого года на льготную ипотеку и другие субсидируемые программы пришлось 94% выданных займов на первичном рынке жилья. Минфин, в свою очередь, считает необходимым снизить этот показатель до 20—25%.

«Конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры ещё будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — подчеркнул Антон Силуанов.

В декабре 2023 года власти решили ужесточить условия льготной ипотеки. Первоначальный взнос был повышен с 20 до 30% от стоимости жилья, а предельная сумма займа стала единой для всех регионов страны и теперь составляет 6 млн рублей, хотя прежде достигала 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. Более того, как полагают специалисты, руководство страны вряд ли станет продлевать программу в её нынешнем формате после 1 июля и сосредоточится именно на развитии адресных инициатив.