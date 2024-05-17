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Тарасова: запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдёт, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», — цитирует Тарасову ТАСС.

17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.

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