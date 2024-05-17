Тарасова: запрет МОК на символы России на Олимпиаде нужно перетерпеть и жить спокойно
«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдёт, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», — цитирует Тарасову ТАСС.
17 мая стало известно, что организация запретила российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.