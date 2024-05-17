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«Основанные на хотелках, а не на реальной ситуации»: Путин — об украинских «формулах мира»

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RT
Двухдневный визит Владимира Путина в Китай завершился. Глава государства посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Также российский лидер побывал в Харбине, приняв участие в открытии российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и встретившись со студентами политехнического университета. RT вёл прямую трансляцию выступления Путина перед СМИ.

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