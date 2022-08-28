Изидор — о хет-трике Игнатьева: Иван только начинает себя проявлять в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал крупную победу московской команды над «Оренбургом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Я безумно рад за Ивана. Он отличный нападающий, сегодня он это всем доказал. Хет-трик — очень круто. Иван только начинает себя проявлять в нашем клубе, так держать», — цитирует Изидора «Спорт-Экспресс».

22-летний французский форвард считает, что железнодорожники провели лучшей матч в сезоне-2022/23.

«Отличная победа, парни молодцы сегодня. Нужно продолжать в том же духе», — заключил Изидор.

«Локомотив» на поле стадиона «РЖД Арена» одержал победу со счётом 5:1.

Игнатьев оформил хет-трик за 20 минут (восьмая, 11-я, 19-я минуты). Третий мяч 23-летний нападающий забил после передачи голкипера Даниила Худякова. Таким образом, 19-летний вратарь оформил первый в карьере результативный пас.

«Локомотив» (девять очков) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) опустился на 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Игнатьев забил шесть мячей в РПЛ: три в 36 матчах и три в игре с «Оренбургом».