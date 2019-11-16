Кабмин поручил внедрить систему мотивации по диспансеризации населения

Правительство России поручило руководителям регионов более активно привлекать к диспансеризации взрослое население, в том числе за счёт разработки системы мотивации работников.

Решение кабмина по итогам заседания 14 ноября опубликовано на правительственном сайте.

«Рекомендовать высшим должностным лицам... Республики Крым, Камчатского и Приморского краёв, Владимирской, Магаданской, Мурманской, Новгородской областей, города Москвы, города Санкт-Петербурга, города Севастополя, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа обеспечить... доставку граждан в медицинские организации и обратно, проведение подворовых обходов, а также вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Адыгее, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Воронежской, Калужской, Московской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Кемеровской областях, Севастополе, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе поручено осуществлять работу медицинских учреждений для проведения диспансеризации в вечернее время и по субботам.

При этом Минздрав России, Росздравнадзор и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должны обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019—2020 годах и доложить о результатах правительству.

В конце сентября председатель Движения против рака и эксперт ОНФ Николай Дронов в беседе с НСН отметил, что увеличение выявляемости онкологических заболеваний в России на 23,7% за 10 лет свидетельствует о результативной работе института диспансеризации, а также мероприятий ранней диагностики, запущенных в 2013 году.