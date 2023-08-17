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Учёный Созыкин рассказал о пользе цельнозернового хлеба

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин назвал цельнозерновой хлеб, приготовленный из зёрен пшеницы и ржи, а также полностью сохранивший свои оболочки, самым полезным.
Учёный Созыкин рассказал о пользе цельнозернового хлеба
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru Созыкин объяснил, что цельнозерновой хлеб обогащает организм человека углеводами, витаминами и клетчаткой.

По словам учёного, в бездрожжевом цельнозерновом хлебе с добавлением отрубей наибольшее количество питательных веществ.

При этом учёный отмечает, что в хлебе, сделанном из муки из шлифованного зерна, практически нет полезных веществ и клетчатки.

По его словам, в таком хлебе много калорий. При его чрезмерном употреблении может увеличиться риск ожирения или повыситься уровень холестерина в крови.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о полезных для памяти продуктах в пожилом возрасте.

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