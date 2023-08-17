Учёный Созыкин рассказал о пользе цельнозернового хлеба
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В беседе с Life.ru Созыкин объяснил, что цельнозерновой хлеб обогащает организм человека углеводами, витаминами и клетчаткой.
По словам учёного, в бездрожжевом цельнозерновом хлебе с добавлением отрубей наибольшее количество питательных веществ.
При этом учёный отмечает, что в хлебе, сделанном из муки из шлифованного зерна, практически нет полезных веществ и клетчатки.
По его словам, в таком хлебе много калорий. При его чрезмерном употреблении может увеличиться риск ожирения или повыситься уровень холестерина в крови.
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