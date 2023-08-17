Врач Королёва рассказала о полезных для памяти продуктах в пожилом возрасте

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о полезных для памяти продуктах в пожилом возрасте.

В беседе с «Москва 24» Королёва объяснила, что мозгу для улучшения умственной деятельности и для профилактики любого характера воспалительных процессов необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

По словам врача, лосось, сёмга и сельдь, в которых находится достаточное количество полезных жиров, влияют на память и улучшают умственные способности.

В грецких орехах, по словам Королёвой, содержатся витамины А, D и Е, которые необходимы для поддержания мозговой активности.

Врач добавила, что ягоды, в особенности черника, богатые антиоксидантами, защищают клетки мозга от окисления.

Кроме того, продукты, богатые медью, цинком, калием, например семечки тыквы, являются профилактикой болезни Альцгеймера.

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