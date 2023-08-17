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Диетолог Арзамасцев рассказал, что кофе не поможет избавиться от лишнего веса

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что употребление кофе не поможет избавиться от лишнего веса.
Диетолог Арзамасцев рассказал, что кофе не поможет избавиться от лишнего веса
  • Gettyimages.ru

«Поэтому пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно», — заявил диетолог в интервью «Москве 24».

По его словам, кофе не обладает жиросжигающими свойствами, а лишь способствует выведению жидкости из организма.

Для того, чтобы сбросить вес, необходимо скорректировать питание и ввести физические нагрузки, резюмировал Арзамасцев.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что чай с молоком повышает работоспособность.

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