Диетолог Арзамасцев рассказал, что кофе не поможет избавиться от лишнего веса
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«Поэтому пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно», — заявил диетолог в интервью «Москве 24».
По его словам, кофе не обладает жиросжигающими свойствами, а лишь способствует выведению жидкости из организма.
Для того, чтобы сбросить вес, необходимо скорректировать питание и ввести физические нагрузки, резюмировал Арзамасцев.
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