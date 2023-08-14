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Нутрициолог Мансурова заявила, что чай с молоком повышает работоспособность

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о вреде и пользе добавок к чаю.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» диетолог рассказала, что чай с молоком повышает работоспособность, ускоряет обмен веществ, а также помогает унять чувство голода.

При этом Мансурова не советует употреблять такой напиток при воспалении мочевыводящих путей, проблемах с почками, ЖКТ и дефиците железа.

Нутрициолог рекомендует пить чай с молоком как самостоятельное блюдо и не смешивать с другими приёмами пищи.

По словам Мансуровой, чай с лимоном можно пить для профилактики заболеваний сосудов, а также для стимулирования обмена веществ. Однако такой напиток нужно употреблять с осторожностью людям с аллергией.

Чай с мятой обладает седативным эффектом, нормализует давление. Кроме того, этот напиток можно употреблять как для лечения простудных заболеваний, так и для их профилактики.

Нутрициолог отмечает пользу чая со специями для укрепления иммунитета, защиты от вирусных инфекций. При этом напиток может стать альтернативой кофе. Однако чай со специями рекомендуется пить с осторожностью людям с аллергией и язвой желудка.

Чай с ягодами, по словам Мансуровой, может повысить иммунитет, нормализовать давление, снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Диетолог также отметила полезные свойства чая с сахаром — повышение работоспособности, артериального давления, тонизирующий эффект.

Ранее Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять-семь минут, для остальных вариантов напитка — немного меньше времени.

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