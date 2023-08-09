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Диетолог Мансурова: для полноценного заваривания чая требуется не более семи минут

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять — семь минут, для остальных вариантов напитка — немного меньше времени.
Диетолог Мансурова: для полноценного заваривания чая требуется не более семи минут
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что если передержать, то чай получится слишком крутым. То же самое произойдёт, если переборщить с заваркой.

Как отметила Мансурова, употребление слишком крепкого чая может стать причиной дефицита железа.

Кроме того, такой напиток негативно влияет на систему пищеварения. По словам диетолога, также может развиться повышенная тревожность, нарушиться сон.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.

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