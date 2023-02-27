Узнать больше

Диетолог Королёва назвала цельнозерновой хлеб полезным для пожилых

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для пожилых людей.
Диетолог Королёва назвала цельнозерновой хлеб полезным для пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Strewe

В таком хлебе содержится большое количество растительных волокон, которые благотворно влияют на работу кишечника, подчеркнула она в разговоре с «Москвой 24».

Также в цельнозерновом хлебе содержатся витамины группы B.

«Витамины группы B нужны для поддержания эмоциональной сферы, иммунитета и скорости биохимических реакций. Например, B6 принимает участие в построении гормонов щитовидной железы», — отметила Королёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить