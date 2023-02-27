Диетолог Королёва назвала цельнозерновой хлеб полезным для пожилых

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для пожилых людей.

В таком хлебе содержится большое количество растительных волокон, которые благотворно влияют на работу кишечника, подчеркнула она в разговоре с «Москвой 24».

Также в цельнозерновом хлебе содержатся витамины группы B.

«Витамины группы B нужны для поддержания эмоциональной сферы, иммунитета и скорости биохимических реакций. Например, B6 принимает участие в построении гормонов щитовидной железы», — отметила Королёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.