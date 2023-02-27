Диетолог Королёва назвала цельнозерновой хлеб полезным для пожилых
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В таком хлебе содержится большое количество растительных волокон, которые благотворно влияют на работу кишечника, подчеркнула она в разговоре с «Москвой 24».
Также в цельнозерновом хлебе содержатся витамины группы B.
«Витамины группы B нужны для поддержания эмоциональной сферы, иммунитета и скорости биохимических реакций. Например, B6 принимает участие в построении гормонов щитовидной железы», — отметила Королёва.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.