Гастроэнтеролог Слюняева предупредила о вероятности обострения гастрита осенью

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что осенью часто обостряются заболевания, связанные с воспалением слизистой оболочки желудка.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» специалист объяснила, что обострение гастрита может провоцировать ряд факторов, например бактериальная инфекция, приём нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов, алкоголь, стресс и другие.

«Если проблемой не заниматься, игнорировать терапию, болезнь перейдёт в запущенную форму, в таком виде воспаление станет причиной язвы желудка и даже кровотечения. В некоторых случаях хронический гастрит может быть причиной развития рака желудка. Особенно в этом случае рискуют те, у кого сильно истончена слизистая оболочка органа», — предупредила Слюняева.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.