Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у «Крокуса»

В Московской области продолжается панихида по жертвам теракта в «Крокусе» на 40-й день после трагедии. К стихийному мемориалу около сгоревшего концертного зала люди несут цветы, свечи, игрушки и портреты погибших.

РИА Новости

Видео с места событий публикует Ruptly. 30 апреля люди собрались у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в 40-й день после трагедии.