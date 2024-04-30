Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у «Крокуса»
В Московской области продолжается панихида по жертвам теракта в «Крокусе» на 40-й день после трагедии. К стихийному мемориалу около сгоревшего концертного зала люди несут цветы, свечи, игрушки и портреты погибших.
- РИА Новости
Видео с места событий публикует Ruptly.
30 апреля люди собрались у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в 40-й день после трагедии.
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