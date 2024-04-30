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В G7 договорились продолжить работу в направлении отказа от российского газа

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Страны G7 договорились продолжить работу, целью которой станет отказ от импорта российского газа.
В G7 договорились продолжить работу в направлении отказа от российского газа
  • AFP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глав Минэнерго стран «группы семи», они также подчеркнули, что сокращение доходов России от экспорта энергоносителей «важно для поддержки Украины».

Кроме того, страны G7 намерены снизить зависимость от российских гражданских товаров, связанных с ядерной энергетикой.

В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности. Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.

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