В администрации Байдена признали зависимость США от ядерного топлива России

В администрации американского президента Джо Байдена признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности, пишет The Financial Times. В правительстве Соединённых Штатов призвали немедленно начать работу над перестраиванием цепочек поставок в этой сфере энергетики.

Такое заявление в беседе с газетой сделала помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф.

Чиновница обеспокоена тем, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.

«Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению и на протяжении многих лет успешно работала над подрывом цепочки ядерных поставок США, выбрасывая дешёвую обогащённую урановую продукцию на мировые рынки», — приводит слова Хафф издание.

Если США не начнут действовать, «Россия продолжит удерживать этот рынок», подчеркнула чиновница, добавив, что это имеет большое значение и в достижении климатических целей США.

В сентябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация выиграет любую конкуренцию с американскими и европейскими компаниями в сфере ядерного топлива для АЭС.

Летом газета The New York Times также обратила внимание на то, что американская атомная энергетика продолжает сохранять зависимость от российского урана.

По мнению главы американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм, Соединённым Штатам нужна стратегия по обеспечению ураном.