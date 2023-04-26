В Минэнерго США заявили, что стране нужна стратегия получения урана независимо от России

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Соединённым Штатам нужна стратегия по обеспечению ураном, которая бы не ставила страну в зависимость от России, заявила глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм.
В Минэнерго США заявили, что стране нужна стратегия получения урана независимо от России
  • РИА Новости

Об этом она сказала во время слушаний в комитете сената по делам вооружённых сил.

«Мы надеемся, что этот комитет, а также весь конгресс помогут со стратегией по урану, которая даст нам поставки, не зависящие от России, то есть у нас здесь, в Соединённых Штатах, должны проходить обогащение и переработка урана», — цитирует её ТАСС.

На слушаниях её спросили, есть ли у США такие же возможности, как у России и Китая, в сфере «переработки ядерного топлива», в том числе плутония. Грэнхолм ответила отрицательно.

В мае прошлого года министр энергетики Дженнифер Грэнхолм отмечала, что Министерство энергетики США создало команду для разработки урановой стратегии, которая поможет найти пути отказа от закупок урана в России.

Вместе с этим научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили, что прекращение поставок обогащённого урана из России в США может привести к негативным последствиям для реакторов на американских АЭС.

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