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Лихачёв: «Росатом» выиграет конкуренцию у США и Европы по ядерному топливу

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«Росатом» выиграет любую конкуренцию с американскими и европейскими компаниями в сфере ядерного топлива для АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
Лихачёв: «Росатом» выиграет конкуренцию у США и Европы по ядерному топливу
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я вообще скажу — это убеждение, это не политическая фраза, мы выиграем любую конкуренцию только потому, что нет другой компании по глубине ядерных технологий, по глубине научной обоснованности, широте компетенции и по масштабам деятельности», — приводит РИА Новости слова Лихачёва в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что корпорация не боится никакой конкуренции с любыми компаниями.

По его словам, «Росатом» не хочет участвовать в политических склоках.

Ранее Лихачёв заявил, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года.

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