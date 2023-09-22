Лихачёв: «Росатом» выиграет конкуренцию у США и Европы по ядерному топливу

«Росатом» выиграет любую конкуренцию с американскими и европейскими компаниями в сфере ядерного топлива для АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Я вообще скажу — это убеждение, это не политическая фраза, мы выиграем любую конкуренцию только потому, что нет другой компании по глубине ядерных технологий, по глубине научной обоснованности, широте компетенции и по масштабам деятельности», — приводит РИА Новости слова Лихачёва в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что корпорация не боится никакой конкуренции с любыми компаниями.

По его словам, «Росатом» не хочет участвовать в политических склоках.

Ранее Лихачёв заявил, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года.