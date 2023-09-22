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В МИД Венгрии выразили уверенность, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован

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Венгрия не сомневается, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован.
В МИД Венгрии выразили уверенность, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован
  • AFP
  • © ATTILA KISBENEDEK

Об этом заявил замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

«Мы видим, что работа ведется на всех парах, атомная станция будет построена, процесс уже необратим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

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