В МИД Венгрии выразили уверенность, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован

Венгрия не сомневается, что проект АЭС «Пакш-2» будет реализован.

Об этом заявил замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

«Мы видим, что работа ведется на всех парах, атомная станция будет построена, процесс уже необратим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.