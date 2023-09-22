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«Росатом» нацелен залить первый бетон для АЭС «Пакш-2» к концу 2024 года

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В «Росатоме» рассчитывают, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» нацелен залить первый бетон для АЭС «Пакш-2» к концу 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Рассчитываем, что заливка первого бетона состоится к концу следующего — началу 2025 года», — сказал Лихачёв.

Он отметил, что сегодня ведутся интенсивные работы по строительству станции.

По его словам, темпы работ постоянно наращиваются.

На данный момент на строительной площадке завершено сооружение бетонного завода и продолжается строительство цеха арматурных изделий.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии осуществляются согласно графику.

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