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«Росатом»: работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии идут по графику

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В российской госкорпорации «Росатом» сообщили, что работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии осуществляются согласно графику.
«Росатом»: работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии идут по графику
  • AFP

Об этом корпорация рассказала РИА Новости.

Там подчеркнули, что внесение изменений в контракты на строительство новых блоков АЭС способствует реализации проекта.

Эти изменения носят технический характер, уточнили в «Росатоме».

«Этапы строительства определены технологией, поэтому заливка первого бетона и последующие работы по строительству АЭС «Пакш-2» осуществляются согласно графику», — сказали в корпорации.

Политолог Владимир Оленченко ранее выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится, несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.

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