«Росатом»: работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии идут по графику
- AFP
Об этом корпорация рассказала РИА Новости.
Там подчеркнули, что внесение изменений в контракты на строительство новых блоков АЭС способствует реализации проекта.
Эти изменения носят технический характер, уточнили в «Росатоме».
«Этапы строительства определены технологией, поэтому заливка первого бетона и последующие работы по строительству АЭС «Пакш-2» осуществляются согласно графику», — сказали в корпорации.
Политолог Владимир Оленченко ранее выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится, несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.