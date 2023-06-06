Политолог Оленченко высказался о перспективах проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома» в Венгрии состоится несмотря на противодействие Брюсселя и Вашингтона.

Венгры отстаивают свои интересы перед лицом Еврокомиссии несмотря на то, что США пытаются пролоббировать в ЕС введение санкций против «Росатома» и российской атомной отрасли, сообщил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».

«Перспективы проекта зависят от желания его участников, а Москва и Будапешт не отказались от строительства двух энергоблоков по российскому дизайну в Венгрии, поэтому я уверен, что реализация АЭС состоится», — прокомментировал Оленченко.

Он отметил, что старые реакторы АЭС «Пакш» требуют замены, и только «Росатом» предоставил венгерской стороне взаимовыгодное предложение. Российская компания, согласно контракту, готова не только построить, но и профинансировать атомный проект.

Работы должны были начаться в конце 2022 года, но из-за украинских событий их отложили.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективах сотрудничества России и Турции после запуска АЭС «Аккую».