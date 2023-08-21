«Росатом» сообщил о начале основного этапа строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» с венгерскими партнёрами начал основной этап работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Об этом заявили в российской госкорпорации.

В сообщении сказано, что генподрядчик проекта АЭС «Пакш-2» АО «Атомстройэкспорт» приступил к работам основного этапа сооружения двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+.

Уточняется, что венгерской компанией Duna Aszfalt Kft. начата подготовка к выемке грунта из котлована под будущим шестым блоком.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии осуществляются согласно графику.