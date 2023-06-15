NYT: американская атомная энергетика сохраняет зависимость от российского урана
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«Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с «Росатомом», — говорится в материале.
По данным газеты, американские компании платят около $1 млрд ежегодно за ядерное топливо из России, несмотря на стремление Вашингтона закончить экономические связи с Москвой.
Автор публикации выразил уверенность, что зависимость США от ядерной энергетики будет только возрастать.
Ранее Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.