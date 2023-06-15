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NYT: американская атомная энергетика сохраняет зависимость от российского урана

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Американская атомная энергетика продолжает сохранять зависимость от российского урана, Соединённые Штаты до сих пор не могут отказаться от его поставок из России. Об этом пишет газета The New York Times.
NYT: американская атомная энергетика сохраняет зависимость от российского урана
  • Gettyimages.ru
  • © kasezo

«Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с «Росатомом», — говорится в материале.

По данным газеты, американские компании платят около $1 млрд ежегодно за ядерное топливо из России, несмотря на стремление Вашингтона закончить экономические связи с Москвой.

Автор публикации выразил уверенность, что зависимость США от ядерной энергетики будет только возрастать.

Ранее Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

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