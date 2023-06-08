США и Великобритания намерены противодействовать России на рынке атомной энергии
- © РИА Новости / Руслан Кривобок
Об этом говорится на сайте Белого дома.
В релизе говорится, что Лондон и Вашингтон намерены запустить атомное партнёрство в гражданской сфере, чтобы, в том числе, поддерживать критически важную отрасль энергетики.
«А также противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики», — говорится в заявлении.
В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.