США и Великобритания намерены противодействовать России на рынке атомной энергии

Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В релизе говорится, что Лондон и Вашингтон намерены запустить атомное партнёрство в гражданской сфере, чтобы, в том числе, поддерживать критически важную отрасль энергетики.

«А также противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики», — говорится в заявлении.

В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.