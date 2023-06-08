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США и Великобритания намерены противодействовать России на рынке атомной энергии

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Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.
США и Великобритания намерены противодействовать России на рынке атомной энергии
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В релизе говорится, что Лондон и Вашингтон намерены запустить атомное партнёрство в гражданской сфере, чтобы, в том числе, поддерживать критически важную отрасль энергетики.

«А также противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики», — говорится в заявлении.

В апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.

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