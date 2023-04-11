Глава МИД Венгрии обсудил в Москве недопущение санкций против атомной энергетики

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики, транзитные поставки по «Турецкому потоку» и «Дружбе».
Глава МИД Венгрии обсудил в Москве недопущение санкций против атомной энергетики
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Сегодня на повестке дня серьёзные вопросы: физико-техническая безопасность газопровода «Турецкий поток»... обслуживание транзитных поставок по трубопроводу «Дружба»... и предотвращение санкций, которые угрожают атомной промышленности», — сообщил он в Facebook*.

Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».

По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

До этого власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.

В марте Сийярто проинформировал о договорённости с Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.

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