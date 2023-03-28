Сийярто сообщил, что Венгрия договорилась с Россией о бесперебойных поставках нефти и газа

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.
Сийярто сообщил, что Венгрия договорилась с Россией о бесперебойных поставках нефти и газа
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

По его словам, стороны провели получасовой разговор по телефону.

«Мы отметили, что поставки нефти и газа осуществляются в соответствии с графиком и без каких-либо сбоев. Александр Новак заверил нас, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы на газопроводе «Турецкий поток», так что в ближайший период поставки газа в Венгрию будут бесперебойными», — цитирует Сийярто ТАСС.

Венгерский президент Каталин Новак ранее отметила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

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