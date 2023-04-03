МИД Венгрии: страна не откажется от контрактов с «Газпромом» по политическим причинам
- РИА Новости
Об этом он заявил на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.
«Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надёжных источников энергии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.
«Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно», — добавил Сийярто, отметив, что речь идёт о контрактах с такими компаниями, как «Газпром», Shell и некоторыми другими.
Ранее власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.