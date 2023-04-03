МИД Венгрии: страна не откажется от контрактов с «Газпромом» по политическим причинам

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».
МИД Венгрии: страна не откажется от контрактов с «Газпромом» по политическим причинам
  • РИА Новости

Об этом он заявил на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.

«Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надёжных источников энергии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

«Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно», — добавил Сийярто, отметив, что речь идёт о контрактах с такими компаниями, как «Газпром», Shell и некоторыми другими.

Ранее власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить