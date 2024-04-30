Рогов: в Работине остались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ

В Работине есть отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ, сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются потому, что не понимают, что уже всё. У них нет реальной оценки ситуации, чтобы сдаваться. Эти очаги сопротивления — два-три человека максимум», — сказал Рогов.

Как отмечает собеседник, подразделения противника пытаются удержать позиции на кладбище к северу от Работина.

Военный корреспондент RT Влад Андрица ранее показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.