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Рогов: в Работине остались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ

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В Работине есть отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ, сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в Работине остались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ
  • РИА Новости

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются потому, что не понимают, что уже всё. У них нет реальной оценки ситуации, чтобы сдаваться. Эти очаги сопротивления — два-три человека максимум», — сказал Рогов.

Как отмечает собеседник, подразделения противника пытаются удержать позиции на кладбище к северу от Работина.

Военный корреспондент RT Влад Андрица ранее показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.

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