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RT показал, как бойцы ВС России подавляют миномётную секцию ВСУ в районе Работина

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Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.

Помимо этого со своих позиций бойцы работают по пехоте и технике украинских вооружённых сил. Мешают только дроны ВСУ.

«Когда ветер, «птиц» поменьше на самом деле. А когда ветер, тяжело: наверх вообще не выходим, всё время по ходу сообщения передвигаемся, все в брони — по-другому здесь никак. Здесь «птиц» пять-шесть в день летает, одна другую меняет и тяжело. «Баба-Яга» тут тоже, бывает, залетает», — рассказал командир орудия с позывным Кремль.

Военный также рассказал, как спасся после налёта беспилотника.

Ранее Влад Андрица показал кадры штурма позиций украинских бойцов у подножия Белой горы в ЛНР.

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