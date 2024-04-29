«Рассчитан на поражение любых целей»: как применяется и совершенствуется зенитный комплекс «Тор»

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевого применения зенитного комплекса «Тор-М2» группировки войск прикрытия госграницы. По данным военного ведомства, ЗРК успешно перехватывает различные типы вражеских БПЛА и ракеты РСЗО. Чтобы избегать ударов противника, боевые машины меняют огневые позиции, но при необходимости работают, даже находясь под артиллерийским обстрелом. В настоящее время оборонная промышленность создаёт глубоко модернизированную версию «Тора». По мнению экспертов, новый ЗРК может получить более совершенную бортовую электронику и новые ракеты.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры применения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2». В ходе боевого дежурства расчёт этого средства ПВО уничтожил беспилотники украинских боевиков.

«В ходе боевого дежурства расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на приграничных территориях Белгородской области. В ходе боевой работы расчёт занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвёл пуски ракет на уничтожение», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, группировка войск прикрытия госграницы до автоматизма отработала процесс пеленгования и ликвидации средств воздушного нападения ВСУ. ЗРК семейства «Тор» успешно перехватывают как вражеские дроны, так и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Убедившись в поражении воздушных целей, боевые машины меняют огневые позиции в целях недопущения нанесения противником удара. Часто расчётам ЗРК приходится работать под артиллерийским обстрелом и наблюдением со стороны противника», — рассказали в Минобороны РФ.

Кадры боевого применения ЗРК «Тор-М2» в Белгородской области

Зенитчики группировки прикрытия госграницы высоко оценивают возможности «Тор-М2». Пресс-служба военного ведомства опубликовала комментарий командира зенитной ракетной батареи с позывным Маэстро и заместителя начальника расчёта ЗРК с позывным Канат.

По мнению Маэстро, у ЗРК выдающиеся тактико-технические характеристики: дальность обнаружения целей составляет 32 км, максимальная дистанция поражения — 16 км, высота поражения — от 10 м до 12 км. В основном «Тор-М2» поражает беспилотники различного типа, в том числе крупноразмерные вроде Bayraktar TB2, отметил офицер.

Как заявил Канат, ЗРК осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. Работа осуществляется в режиме повышенной боевой готовности.

«Враг пытается залезть (в Белгородскую область. — RT), прощупывает, выискивает подходящие (для вторжения. — RT) маршруты, просматривает низины, русла рек. Мы всё это знаем и ждём там. Работаем эффективно», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ зенитчика.

«Никто не спрячется»

Согласно информации военного ведомства, на приграничных территориях и в зоне СВО расчёты «Тор-М2» круглосуточно не только прикрывают российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населённые пункты.

Бортовое оборудование ЗРК позволяет в любое время суток сканировать воздушное пространство и вести огонь одновременно по четырём целям. Боекомплект «Тор-М2» насчитывает 16 зенитных ракет вертикального старта. Комплекс может работать в ручном и полностью автоматическом режиме. Ещё одним достоинством системы ПВО является высокая проходимость.

«Зенитный ракетный комплекс «Тор» высокой проходимости способен преодолевать рвы до 1 м, при этом не теряя скорости. Он на гусеничном шасси, поэтому такая высокая проходимость. Если понадобится, зенитный ракетный комплекс на ходу может и отстреливаться. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира», — говорится в материалах Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, «Тор-М2» относится к новому поколению боевых средств ПВО малой дальности. Комплекс отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии «стелс», — пояснили в Минобороны РФ.

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Согласно принятым в российской армии нормативам, комплекс должен разворачиваться на местности в пределах двух минут. Ещё одна минута уходит на захват цели и её идентификацию.

«Затем осуществляется вертикальный пуск зенитной ракеты. Западные аналоги зенитных ракетных комплексов ПВО об этом способе выхода на траекторию полёта могут только мечтать», — сообщается на сайте Минобороны России.

Высокие боевые возможности «Тор-М2» позволяют сбивать БПЛА ещё на подлёте к линии боевого соприкосновения. В частности, расчёты ЗРК уничтожают натовские разведывательные дроны Shark. Эти беспилотники представляют очень серьёзную угрозу — именно они наводят ракеты американского РСЗО HIMARS.

«Сложность в том, что беспилотники натовского образца летят на низких высотах. Сложный рельеф местности... Но мы всё равно их сбиваем. От нас никто не спрячется», — заявил ранее заместитель начальника расчёта «Тор-М2» с позывным ГЭС.

Как отметил в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин, главное преимущество семейства «Тор» состоит в размещении на одной платформе всего необходимого для боевой работы. Кроме того, ЗРК способен пеленговать и наносить удары по средствам воздушного нападения, находясь в движении на скорости до 40 км/ч.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» в зоне СВО

РИА Новости

«Одна из главных задач «Тора» — прикрытие войск на марше. В связи с этим его создатели очень рационально поработали над компоновкой. Радиолокационная станция, пусковая установка с управляемыми ракетами размещены на одной гусеничной платформе. ЗРК получился компактным и эффективным, в том числе когда необходимо сбивать цели на марше», — сказал Литовкин.

В беседе с RT полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин заявил, что ЗРК семейства «Тор» способны эффективно действовать автономно и в то же время быть элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны. В приграничье и зоне СВО главной специализацией «Тора» военный эксперт назвал борьбу с БПЛА.

«Торы» очень хорошо показали себя в противодействии с беспилотниками. Они встроены в эшелонированную систему ПВО, частью которой являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Часть БПЛА поражаются ими, часть — «Торами». Так получается уничтожать огромное количество дронов врага», — пояснил Алёхин.

Отметим, что наряду с «Тор-М2» в зоне СВО применяется модификация МУ. По данным Минобороны РФ, она используется для прикрытия войск в движении, обеспечения защиты огневых позиций ракетчиков, артиллеристов и инженерных подразделений, которые занимаются наведением переправ через водные преграды. ЗРК поражает широкий круг целей: БПЛА «Фурия», «Лелека-100», ракеты РСЗО HIMARS и «Ольха».

«ЗРК «Тор-МУ» рассчитан на поражение любых целей, попадающих в его диапазон высот и дальности, — от беспилотных летательных аппаратов до самолётов и крылатых ракет. После каждого пуска расчёт меняет позицию», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Глубокая модернизация

Семейство ЗРК «Тор» выпускает Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). В настоящее время его специалисты создают новую обновлённую модификацию комплекса. Об этом в февральском интервью журналу «Национальная оборона» заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства «Тор». Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», — рассказал Зиятдинов.

Глава ИЭМЗ «Купол» не озвучил каких-либо подробностей модернизации. Как предположили опрошенные RT эксперты, усовершенствованный «Тор» может получить новые ракеты, средства управления и радиолокационную станцию, способную обнаруживать объекты на большей дистанции.

«Очевидно, что модернизация «Тора» осуществляется с учётом реалий СВО, а они таковы, что ЗРК должен уметь успешно действовать автономно, видеть цели на большей дальности, очень быстро реагировать на угрозы и сбивать цели относительно недорогими ракетами», — пояснил Виктор Литовкин.

Схожего взгляда на модернизацию «Тора» придерживается и Геннадий Алёхин. Как считает эксперт, обновлённый ЗРК будет иметь значительные боевые возможности.

«Пока мы можем только строить предположения, но можно ожидать появления безэкипажного ЗРК. Тем более «Тор» автоматизирован на очень высоком уровне. В любом случае, я думаю, мы скоро увидим результат работы ижевских специалистов, причём непосредственно на поле боя», — заключил Алёхин.