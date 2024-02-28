Завод «Купол» приступил к глубокой модернизации ЗРК «Тор»

Ижевский электромеханический завод «Купол» приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства «Тор».

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал гендиректор завода Фанил Зиятдинов.

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», — сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».

Также американский журналист Такер Карлсон заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.