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Завод «Купол» приступил к глубокой модернизации ЗРК «Тор»

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Ижевский электромеханический завод «Купол» приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства «Тор».

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал гендиректор завода Фанил Зиятдинов. 

«Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», — сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».

Также американский журналист Такер Карлсон заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.

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