Гендиректор: в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант»
Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
«Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым», — сказал он.
При этом Зиятдинов отметил, что комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК.
Ранее «Калашников» сообщил, что производство БПЛА Supercam увеличится в десять раз.