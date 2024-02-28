Гендиректор: в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант»

В России началось серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных комплексов.

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

«Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым», — сказал он.

При этом Зиятдинов отметил, что комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК.

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