«Огромная разрушительная сила»: как в СССР создавался и совершенствовался пулемёт Владимирова

75 лет назад арсенал ВС СССР пополнил крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ). 9 апреля 1949 года его разработчики получили сталинскую премию. Оружие было изготовлено под патрон 14,5 мм и стало самым мощным в своём классе. Изначально КПВТ создавался для эффективного поражения танков и другой бронетехники, но впоследствии оказался востребованным средством поражения морских и воздушных целей. На сегодняшний день пулемётом Владимирова оснащаются катера и корабли ВМФ, танки и бронетранспортёры. По мнению экспертов, несмотря на солидный возраст, КПВТ остаётся непревзойдённым по огневой мощи оружием, востребованным, в том числе для поражения безэкипажных катеров.

75 лет назад на вооружение советской армии был принят крупнокалиберный пулемёт Владимирова, также известный как КПВТ. Коллектив инженеров, создавших это оружие, был удостоены сталинской премии. Информацию о её присуждении 9 апреля 1949 года опубликовала газета «Известия».

Лауреатами стали руководитель конструкторских работ Семён Владимиров и шесть его соратников.

КПВТ был изготовлен под патрон 14,5 мм. Оружие являлось самым мощным в своём классе. Серийное производство пулемёта было налажено предприятии в Коврове — будущем Заводе им. Дегтярёва (ЗиД), где и работал Владимиров.

Как заявил в комментарии RT заведующий техноцентром ЗиД, историк оружия Владимир Никулин, коллектив под руководством Владимирова получил сталинскую премию первой степени. Это высшая категория данной госнаграды, которая присуждалась за по-настоящему выдающиеся изобретения.

«Каждый участник этого коллектива заслуживает отдельного рассказа. Но, как мне представляется, важно отметить роль женщины в разработке КПВТ. Это уникальный эпизод в истории нашей страны. В августе 1941 года Людмила Михайловна Борисова была эвакуирована из брянского завода «Красный Профинтерн» в Ковров. И в нашем городе она смогла найти достойное приложение своим инженерным способностям», — отметил Никулин.

Самый мощный

Как рассказал заведующий техноцентра ЗиД, КПВТ в первую очередь разрабатывался для борьбы с танками и другой бронетехникой. По словам Никулина, идея создания оружия под патрон 14,5 мм «витала в воздухе» ещё до Великой Отечественной войны.

Однако такой проект не был реализован. Предполагалось, что по танкам смогут успешно работать различные артиллерийские орудия и пулемёт ДШК (Дегтярёва — Шпагина крупнокалиберный), принятый на вооружение в начале 1939 года, пояснил Никулин.

КПВТ

© Завод им. Дегтярёва

«Первые недели Великой Отечественной показали, что потенциал калибра 14,5 мм был всё-таки недооценён. В итоге в кратчайшие сроки были разработаны противотанковые ружья — знаменитые ПТРС и ПТРД. Они имели свои издержки, но в условиях дефицита ДШК и артиллерии довольно неплохо боролись с танками вермахта», — подчеркнул специалист.

На основе опыта применения 14,5 мм боеприпасов руководство СССР поставило задачу разработать новый крупнокалиберный пулемёт. На тот момент, по словам Никулина, Семён Владимиров был уже «состоявшимся конструктором». В частности, большой опыт он получил при разработке 20-мм автоматической авиапушки ШВАК.

Данное орудие Владимиров создал вместе с Борисом Шпитальным. Пушка получила широчайшее распространение в ВВС — достаточно сказать, что в период Великой Отечественной войны она была установлена на 37 тыс. истребителей Яковлева, 22 тыс. самолётов Лавочкина, 40 тыс. штурмовиков Ил-2.

«Учитывая количество установленных на самолёты пушек, ШВАК является самым массовым оружием военной авиации Второй мировой войны. Сотни советских лётчиков получили Героев Советского Союза благодаря тому, что умело уничтожали из неё самолёты люфтваффе», — сообщил Никулин.

Семён Владимиров

© Завод им. Дегтярёва

По мнению заведующего техноцентром ЗиД, опыт создания ШВАК помогал Владимирову при создании пулемёта. Тем не менее конструирование КПВТ потребовало интеграции большого количества совершенно новых технических решений.

Работы над 14,5 мм пулемётом проводились согласно тактико-техническим требованиям, которые в декабре 1942 года утвердило Главное артиллерийское управление (ГАУ).

В феврале 1944 года прошли испытания прототипа оружия под наименованием КПВ-44. По их итогам военные рекомендовали запустить пулемёт в серийное производство с одновременной доработкой.

«Коллектив Владимирова прекрасно справился с поставленной ГАУ задачей. Однако к концу войны патрон 14,5 мм уже не мог эффективно пробивать танки. В связи с этим оружие дорабатывалось для применения в качестве средства ПВО, а также для борьбы с лёгкой бронетехникой и морскими целями. Всё это потребовало времени, и на вооружение КПВТ был принят на излёте 40-х», — пояснил Никулин.

В принятом в 1949 году на вооружение пулемёте была применена автоматика с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Масса детища Владимирова составила 52,3 кг, общая длина орудия — 2 м, скорострельность — 550—600 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы — 2000 м.

По словам Никулина, под КПВТ выпускалось несколько типов бpонебойных боеприпасов. Мощные патроны позволяли поражать легкобронированную наземную технику на дальностях до 1000 м, огневые средства и групповые цели — до 2000 м, воздушные объекты — на высотах до 1500 м.

В комментарии RT военный эксперт Максим Попенкер заявил, что коллектив под руководством Владимирова смог создать непревзойдённый по поражающим возможностям пулемёт.

«Команда Владимирова решала очень непростую задачу, создавая надёжный пулемёт под 14,5 мм боеприпасы. Его доработка закономерно затянулась до 1949 года, однако усилия наших специалистов были полностью оправданными. КПВТ стал самым мощным пулемётом в мире», — отметил Попенкер.

Патрон калибра 14,5 мм

© Vitaly V. Kuzmin

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин, первые версии КПВТ были выполнены на колёсном станке для поражения бронетехники и низколетящих самолётов.

Затем, по словам эксперта, в армии и на флоте появилось несколько модификаций. Например, в Сухопутных войсках пулемёт Владимирова монтировался на танки и бронемашины, а для удобного и эффективного применения в ВМФ была изготовлена морская установка.

«Главным достоинством КПВТ можно назвать надёжную конструкцию, которая обеспечивает хорошую скорострельность и высокую дульную энергию. Пулемёт способен обеспечивать увесистым 14,5 мм боеприпасам начальную скорость в районе 1000 м/с. К условным недостаткам КПВТ можно отнести длину и массу. Но по меркам 1949 года и, наверное, двух-трёх последующих десятилетий пулемёт Владимирова являлся безусловным достижением отечественной оружейной школы», — заявил Бутырин.

Неисчерпанный потенциал

По данным Минобороны РФ, пулемёт Владимирова по-прежнему входят в арсенал Вооружённых сил нашей страны. В настоящее время им оснащаются танки Т-80У и бронетранспортёры БТР-82. На флоте КПВТ в различных вариациях применяется для поражения надводных и воздушных целей.

В частности, на российских ракетных кораблях используются морские тумбовые пулемётные установки (МТПУ), а на быстроходных патрульных катерах проекта 03160 «Раптор» КПВТ входит в состав автоматизированных дистанционно-управляемых модулей «Управа-КОРД».

Официально о применении пулемёта Владимирова в зоне СВО не сообщалось. Однако в январе 2024 года Минобороны России опубликовало кадры подготовки военнослужащих штурмовых подразделений армейского корпуса группировки войск «Восток». На тренировке бойцы оттачивали навыки ведения огня из КПВТ.

Бойцы армейского корпуса группировки войск «Восток» осваивают КПВТ

«Опытные инструкторы, на счету которых не одна успешно выполненная боевая задача, обучают военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса стрельбе из 14,5-мм крупнокалиберного пулемёта Владимирова танкового (КПВТ) как по наземным, так и по низколетящим воздушным целям на дальности более тысячи метров», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как полагает Максим Попенкер, детище Семёна Владимирова по-прежнему востребовано благодаря высокой бронепробиваемости. По словам эксперта, КПВТ способен выводить из строя легкобронированную технику, автотранспорт и разрушать укрытия.

«Особенно опасно для противника, если пули нашего пулемёта попадают в двигатель или топливные баки военной техники. Также КПВТ спокойно разбирает кирпичные и бетонные стены, за которыми могут находиться вражеские пехотинцы — это хорошее оружие в городских боях. До сих пор в серийном исполнении ни у одной страны мира нет более мощного пулемёта», — сообщил Попенкер.

Также по теме «С экстремальным запасом прочности»: как совершенствуются российские дальнобойные винтовки Российская компания BespokeGun запустила производство высокоточной винтовки Raptor Tactical под патрон .300 Norma Magnum, сообщили RT...

Собеседник RT уверен, что КПВТ ещё долго будет находиться на вооружении армии и флота России. Более того, эксперт не исключает, что данное оружие станет широко использоваться в дистанционно-управляемых модулях, в том числе как средство поражения безэкипажных катеров (БЭК).

«КВПТ имеет приличную дальность и огромную разрушительную силу. В сочетании с современными прицелами и средствами наведения он способен разносить в щепки безэкипажные катера. Причём, на мой взгляд, эффективнее всего применять КПВТ в дистанционных модулях, способных в автоматическом режиме оборонять корабль или катер ВМФ от атак морских дронов», — заявил Попенкер.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Бутырин. По прогнозу эксперта, в ближайшее время ВМФ может получить новые средства поражения безэкипажных катеров на основе КПВТ.

«Минобороны России уже сообщало об учениях, в ходе которых отрабатывается применение пушек и крупнокалиберных пулемётов против БЭКов. Это эффективная практика. КПВТ в различных вариациях способен двумя-тремя выстрелами вывести из строя вражеский катер. Потенциал применения пулемёта Владимирова не исчерпан. Это оружие продолжит служить России», — подытожил Бутырин.