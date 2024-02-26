«Стоит на вооружении десятков стран мира»: историк — о том, как создавался и применялся пулемёт ДШК

85 лет назад на вооружение Красной армии был принят легендарный советский крупнокалиберный пулемёт ДШК. Он был создан на оружейном заводе в Коврове Василием Дегтярёвым и Георгием Шпагиным для поражения танков и самолётов противника. В годы Великой Отечественной ДШК использовался как основное вооружение некоторых образцов бронетехники и как средство ПВО. На основе опыта ВОВ в 1946 году появилась модернизированная версия пулемёта, которая по-прежнему стоит на вооружении десятков стран мира. Об истории создания и боевом применении пулемёта RT поговорил с заведующим техноцентром Завода им. Дегтярёва (ЗиД), историком оружия Владимиром Никулиным.

— 26 февраля 1939 года постановлением Комитета обороны при СНК СССР на вооружение Красной армии был принят пулемёт ДШК (Дегтярёва – Шпагина крупнокалиберный). Как создавалось это легендарное оружие? Какие задачи стояли перед разработчиками?

— Исходным импульсом для создания в разных странах крупнокалиберных пулемётов стало появление танков на полях сражений Первой мировой войны. Первые танки имели достаточно тонкую противопульную броню, которая была рассчитана в первую очередь для защиты от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм. По этой причине крупнокалиберный пулемёт считался перспективным и эффективным противотанковым средством.

Первые разработки крупнокалиберных пулемётов в нашей стране начались ещё в середине 1920-х годов в Туле на основе ручных пулемётов и патронов зарубежного образца. Однако эти попытки не привели к практическим результатам, и тульские специалисты запустили опытно-конструкторские работы по созданию оригинального крупнокалиберного пулемёта. Их конкурентом стал работавший на оружейном заводе в Коврове (будущий ЗиД) Василий Алексеевич Дегтярёв.

Он приступил к созданию крупнокалиберного пулемёта в конце 1920-х после принятия на вооружение разработанного им 7,62-мм ручного пулемёта ДП. Дегтярёв решил, по сути, масштабировать ДП. Он применил в своём первом крупнокалиберном пулемёте ту же схему автоматики и оснастил его барабанным магазином ёмкостью 30 патронов конструкции Александра Сергеевича Кладова.

Естественно, крупнокалиберному пулемёту требовался боеприпас с определёнными массогабаритными характеристиками и баллистическими свойствами. Такой боеприпас был создан в 1930 году. Это был патрон 12,7х108 мм с достаточно высокой энергетикой и бронебойной пулей массой 48 граммов.

В самом начале 1930-х годов прошли сравнительные испытания изделия Дегтярёва и образцов Тульского оружейного завода. И, по мнению военных, пулемёт Дегтярёва показал более высокую эффективность. Оружие было принято на вооружение под наименованием ДК и выпускалось малыми сериями.

Однако к моменту появления ДК стало очевидно, что назначением крупнокалиберных пулемётов будет борьба не только с наземной бронетехникой, но и с воздушными целями противника, то есть с самолётами.

При этом детище Дегтярёва было слабо приспособлено под выполнение новых задач. Оно имело недостаточный темп стрельбы (360 выстрелов в минуту) и громоздкие магазины. Дегтярёву пришлось дорабатывать ДК.

Правда, работы по совершенствованию пулемёта затянулись из-за того, что конструктор и его коллеги по ковровскому заводу были заняты на других проектах. В частности, в начале 1930-х годов им приходилось выполнять задания по созданию отечественных авиапушек, пулемётов различного назначения калибра 7,62 мм и первых в нашей стране пистолетов-пулемётов.

Василий Дегтярёв и Георгий Шпагин за работой над пулемётом ДШК

© Завод им. Дегтярёва

Проблему адаптации ДК к борьбе с самолётами удалось решить благодаря привлечению к доработке Георгия Семёновича Шпагина — ещё одного талантливого ковровского конструктора, который, как и Дегтярёв в своё время, начинал работу на оборонном заводе слесарем.

В результате было решено отказаться от массивных магазинов. Вместо них пулемёт получил более прогрессивную ленточную схему питания и приёмник патронов барабанного типа. Их создателем как раз был Шпагин. Так, имя конструктора вошло в официальное наименование пулемёта ДШК.

Весомый вклад в доработку пулемёта Дегтярёва внёс Иван Николаевич Колесников. Он сконструировал универсальный станок, на который устанавливался ДШК. Основным элементом станка была тренога и съёмная колёсная платформа со щитом. Пулемёт на платформе со щитом хорошо подходил для борьбы с наземными целями, на треноге — для стрельбы по воздушным объектам.

ДШК успешно прошёл все испытания только в 1938 году. Таким долгим и сложным оказалось создание первого в нашей стране крупнокалиберного пулемёта, приспособленного под массовое производство.

ДШК на треноге

© Завод им. Дегтярёва

— Расскажите поподробнее о характеристиках и особенностях ДШК?

— Как вы сказали выше, ДШК официально вошёл в арсенал РККА после выхода постановления Комитета обороны при СНК СССР от 26 февраля 1939 года. Документ был утверждён с грифом «Совершенно секретно». В одном из его пунктов предписывалось принять на вооружение «12,7 мм пулемёт на универсальном станке с кольцевым зенитным прицелом, разработанный конструкторской группой т. Дегтярева, Шпагина и Колесникова, под наименованием: «12,7 мм станковый пулемёт обр. 1938 г.».

Этим же постановлением были приняты несколько новых патронов к пулемёту: с бронебойной, бронебойно-зажигательной пулей, трассирующей и зажигательно-пристрелочной пулями.

Автоматика пулемёта ДШК действует за счёт отвода пороховых газов. Даже на фотографиях не слишком высокого качества хорошо заметен неподвижный тяжёлый ствол с напрессованным ребристым радиатором. Рёбра увеличивают площадь наружной поверхности и обеспечивают увеличение теплоотдачи. Это так называемый воздушный принцип охлаждения ствола оружия. Благодаря тяжёлому стволу с радиатором пулемёт получил достаточно высокие характеристики по точности и кучности стрельбы.

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Немаловажным было также то, что подавляющее большинство деталей пулемёта имели либо выраженную призматическую прямолинейную форму, либо представляли собой тела вращения. Такая геометрия облегчала их выпуск даже производственным персоналом не самой высокой квалификации. Это было важно, так как проблема подготовки заводских кадров в нашей стране оставалась достаточно серьёзной при всём обилии и масштабах стоявших перед СССР задач.

Пулемёт ДШК образца 1938 года позволял вести огонь по легкобронированным целям на дальностях до 800 метров, по огневым точкам противника — до 1500 метров. По незащищённым наземным объектам прицельная дальность оружия достигала 3500 метров.

По воздушным целям ДШК обеспечивал эффективный огонь на наклонных дальностях до 1500 метров. Скорострельность пулемёта составляла порядка 500 выстрелов в минуту, предельная дальность полёта пули пулемёта — 7 километров. На такой дистанции она могла поразить пехоту без средств индивидуальной защиты.

Для стрельбы по наземным целям в ДШК применялся откидной рамочный прицел с разметкой делений от 200 до 3500 метров. Для борьбы с воздушными целями на пулемёт устанавливался зенитный прицел с передним и курсовым визирами.

— Как показал себя ДШК в Великой Отечественной войне? И как он совершенствовался?

— Серийное производство пулемёта началось в Коврове на заводе № 2 Наркомата вооружения СССР в 1938–1939 годах. К началу войны ковровцы успели выпустить менее 2 тыс. единиц ДШК. При этом в ходе стремительного наступления вермахта в первые месяцы вторжения РККА потеряла большую часть этих пулемётов. К 1 января 1942 года в действующей армии осталось всего 720 ДШК.

Зенитно-пулемётный расчёт с ДШК

© Завод им. Дегтярёва

К концу 1941 года производство перевели в Куйбышев (современную Самару), где его продолжали наращивать. К 1 января 1944 года в Красной армии использовалось почти 8,5 тысячи ДШК.

В ходе Великой Отечественной войны крупнокалиберный пулемёт применялся не только в пехотном варианте на универсальном станке Колесникова. Например, он стал основным вооружением для отдельных образцов лёгкой бронетехники, устанавливался на тяжёлые танки ИС-2, применялся в зенитных установках в системе ПВО, использовался на кораблях и бронекатерах Военно-морского флота и военных речных флотилий СССР. Также ДШК монтировался на грузовики ГАЗ-АА и пикапы Горьковского автозавода.

В целом опыт боевого применения детища Дегтярёва — Шпагина был успешным и позволил определить пути его дальнейшей модернизации. Главным образом советские инженеры улучшали эксплуатационные качества пулемёта. В ходе ВОВ на ДШК была улучшена конструкция дульного тормоза. В частности, она стала изготавливаться из литой заготовки, что значительно снизило трудоёмкость производства.

На излёте войны была проведена уже основательная модернизация оружия. Она была поручена специалистам завода № 525 в Куйбышеве. Активное содействие им оказывали ковровцы. Итогом совместных усилий стал 12,7-мм пулемёт образца 1938/46 года ДШКМ (Дегтярёва — Шпагина крупнокалиберный модернизированный).

ДШКМ на станке

© Завод им. Дегтярёва

В рамках этих работ конструкторы Юрий Соколов и Александр Норов разработали новый механизм питания. Созданный ими лентоприёмник позволял военнослужащим переводить пулемёт с правостороннего питания на левостороннее. Ранее это делали оружейные мастерские или ремонтные предприятия. Наряду с этим в ДШК были усовершенствованы схема крепления ствола, ряд узлов и деталей, что позволило повысить живучесть оружия и надёжность работы автоматики.

Модернизированная версия ДШКМ завоевала большую популярность в мире. Пулемёт по-прежнему применяется российской армией и стоит на вооружении десятков стран мира, где получил множество промышленных и кустарных модификаций. Согласно открытым данным, были выпущены тысячи, если не десятки тысяч единиц этого оружия.

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— Насколько ДШК был эффективен как зенитное оружие?

— Сложно ответить на этот вопрос, не имея обобщающих статистических сведений о количестве воздушных целей, поражённых огнём из ДШК. Однако косвенно о его достаточно высокой эффективности говорит широкое применение этого пулемёта в течение всей войны в системе противовоздушной обороны. Например, в годы войны в РККА формировались зенитно-пулемётные роты, имевшие на вооружении 18 пулемётов Дегтярёва—Шпагина.

Как зенитное оружие ДШК использовался не только на треноге, которой был укомплектован станок Колесникова, но и в специальных спаренных, строенных и счетверённых зенитных установках, то есть каждая из них включала в себя 2, 3 или 4 пулемёта. Например, для защиты исторического центра Москвы на площади Свердлова (сейчас Театральная) была смонтирована установка с тремя ДШК. Такая конструкция обеспечивала высокую плотность зенитного огня.

В качестве зенитного орудия ДШК применялся на тяжёлых танках и самоходных артиллерийских установках, а также на тумбовых и башенных установках на кораблях. С этой же целью ДШК был на вооружении бронепоездов.

Боевая работа расчёта ДШК в зоне СВО

— Можно ли назвать ДШК предшественником «Утёса» и «Корда»? Есть ли между этими пулемётами некая «преемственность»?

— Единственное, что роднит 12,7-мм НСВ «Утёс» и «Корд» с ДШК — это назначение и выбранная схема автоматики — на отводе части пороховых газов из ствола.

Во многом они конструктивно отличаются от ДШК, а по массе заметно легче его. При разработке НСВ и «Корда» учитывались происходящие изменения в тактике боевых действий — в частности, стремление пулемётных расчётов к большей манёвренности.

Чтобы соответствовать этому требованию, разработчики «Утёса», принятого в 1974 году, отказались от универсального станка — к нему были приняты складной треножный станок и зенитная установка. При разработке пулемёта «Корд» был сделан новый шаг по пути уменьшения массы и повышения мобильности оружия. Этот пулемёт вообще можно снять с треножного станка и вести огонь с сошки.

Подводя итог, необходимо отметить, что такой класс оружия как крупнокалиберный пулемёт доказал свою высокую востребованность в десятках вооружённых конфликтах. Он может быть установлен на самых разных носителях и значительно усиливать огневую мощь пехоты.