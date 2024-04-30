Пенсионер из Латвии, которого могли выдворить из России, получил ВНЖ
- РИА Новости
Димитриевс — инвалид по зрению. В 2024 году он решил воссоединиться с семьёй. Его сына в Латвии преследовали по политическим мотивам, поэтому тот переехал в Россию вместе с невестой.
Проблема с документами возникла из-за того, что в свидетельстве о рождении сына была опечатка в фамилии: «Дмитриев» вместо «Дмитриевс».
После огласки истории и обращения ЕКЦС к министру МВД Колокольцеву пожилому мужчине оформили ВНЖ в ускоренном режиме.
Мельников в беседе с RT выразил надежду, что в последующем удастся максимально убрать всю бюрократию из системы выдачи документов для соотечественников, возвращающихся на родину из недружественных стран.