Пенсионер из Латвии, которого могли выдворить из России, получил ВНЖ

Александрс Димитриевс, 83-летний пенсионер из Латвии, которого могли выдворить из России из-за ошибки в документах, получил ВНЖ. Об этом сообщил RT вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников.

Димитриевс — инвалид по зрению. В 2024 году он решил воссоединиться с семьёй. Его сына в Латвии преследовали по политическим мотивам, поэтому тот переехал в Россию вместе с невестой.

Проблема с документами возникла из-за того, что в свидетельстве о рождении сына была опечатка в фамилии: «Дмитриев» вместо «Дмитриевс».

После огласки истории и обращения ЕКЦС к министру МВД Колокольцеву пожилому мужчине оформили ВНЖ в ускоренном режиме.

Мельников в беседе с RT выразил надежду, что в последующем удастся максимально убрать всю бюрократию из системы выдачи документов для соотечественников, возвращающихся на родину из недружественных стран.