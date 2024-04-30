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ВСУ потеряли до 145 военных в ряде населённых пунктов ДНР

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Украинская армия потеряла до 145 военнослужащих в ряде населённых пунктов ДНР, заявили в Минобороны России.
ВСУ потеряли до 145 военных в ряде населённых пунктов ДНР
  • РИА Новости

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Новобахмутовки и Очеретино. Кроме того, было отражено девять контратак украинских штурмовиков.

«ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и 105-мм легкую гаубицу М101 производства США», — говорится в сообщении ведомства.

29 апреля российские войска полностью освободили населённый пункт Семёновка.

28 апреля Министерство обороны сообщило, что российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР.

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