Процентные колебания: как в России могут измениться ставки по кредитам и депозитам до конца года

По итогам 2024 года Центральный банк России может опустить ключевую ставку с текущих 16 до 12—14%, считают опрошенные RT эксперты. По мнению специалистов, у ЦБ вновь появится возможность для смягчения монетарной политики при устойчивом торможении инфляции. В этом случае доходность банковских вкладов начнёт снижаться, а потребительские кредиты станут дешевле. Причём эксперты не исключают, что регулятор начнёт опускать свою процентную ставку уже летом.

Центральный банк России может вернуться к снижению ключевой ставки летом 2024 года. Такой прогноз RT представили в агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

«Мы ожидаем, что по итогам всего года ключевая ставка достигнет 13%. Хотя, конечно, могут быть некоторые отклонения от этого уровня, но в целом тренд на снижение ставки, по нашим оценкам, возобладает, и ЦБ начнёт её планомерно опускать уже с июня или июля», — рассказал RT старший управляющий, директор НКР Александр Проклов.

Примерно похожей точки зрения придерживаются и специалисты банка «ДОМ.РФ». Между тем, как отмечают аналитики, действия Центробанка во многом будут зависеть от динамики инфляции и при необходимости регулятор может отложить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на осень.

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«Темпы роста российской экономики остаются высокими, настроения потребителей и бизнеса сохраняются вблизи многолетних максимумов, а устойчивые компоненты инфляции пока находятся выше цели Банка России. В этих условиях ключевая ставка будет оставаться высокой продолжительное время. Её снижение может начаться в июле или сентябре, но будет плавным, и к концу года она вряд ли опустится ниже 12—13%», — рассказали RT в пресс-службе компании.

Специалисты «Цифра брокер» также прогнозируют начало снижения ключевой ставки во второй половине 2024-го. При этом, по мнению аналитика организации Наталии Пырьевой, к концу года планка будет находиться в диапазоне 12—14%.

«Инфляционные ожидания населения снижаются уже четвёртый месяц подряд. Однако... риски удержания инфляции на высоких значениях всё ещё сохраняются... Мы полагаем, что воздействие жёсткой монетарной политики ещё не отражено в экономике и потреблении россиян», — пояснила собеседница RT.

С оглядкой на цены

Традиционно изменение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и ценовое давление ослабевает.

Если же инфляция замедляется, регулятор может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно привести к оживлению деловой и потребительской активности, поскольку кредиты станут дешевле, а хранение денег на депозитах будет менее прибыльным.

globallookpress.com

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Напомним, весной 2022-го, после начала СВО и введения западных санкций, годовая инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го уровень годовой инфляции в стране упал до 11,9%, и на этом фоне Банк России перешёл к смягчению монетарной политики. Сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

В начале 2023-го инфляция в России продолжила замедляться: весной её уровень опустился ниже целевого уровня ЦБ в 4% и ненадолго достигал 2,3%. Впрочем, после этого показатель вновь стал расти и уже осенью приблизился к 7,5%.

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Как объясняли в ЦБ, на фоне восстановления экономики от санкций рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в связи с увеличением импорта в России вырос спрос на валюту, а её поступление от экспорта снизилось, что привело к ослаблению рубля и ещё большему разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России вновь стал ужесточать ДКП: с июля по декабрь 2023-го ЦБ поднимал ставку пять раз — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на достигнутом уровне. За счёт действий регулятора уже к январю 2024-го годовая инфляция замедлилась до 7,4%, но затем вновь незначительно ускорилась и в последние недели сохраняется вблизи 7,8%.

«После небольшого замедления в конце года экономика снова уверенно растёт... Рост спроса по-прежнему опережает возможности предложения. Это значимый источник инфляционного давления», — заявила 26 апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, если спрос на товары и услуги продолжит значительно превышать возможности расширения производства, а инфляция не будет замедляться, регулятор может поднять ключевую ставку ещё выше. Впрочем, этот сценарий сейчас не является базовым, подчеркнула глава ЦБ.

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«В базовом сценарии... экономика со II квартала начнёт переходить к более сбалансированным темпам роста. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики. В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели, уже к концу этого года. Такое развитие событий предполагает начало снижения ключевой ставки во втором полугодии», — добавила Набиуллина.

Согласно прогнозу Центробанка, к концу 2024-го уровень годовой инфляции может опуститься до 4,3—4,8%, а в 2025-м должен вернуться к целевым 4%. Впрочем, для достижения этих значений денежно-кредитные условия в стране необходимо поддерживать жёсткими ещё продолжительное время, считают в ЦБ.

Синхронный спуск

Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, с учётом последних заявлений регулятора в ближайшие полтора-два месяца максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней будут находиться в диапазоне 14—15,5%. В то же время средний процент по необеспеченным потребительским кредитам составит около 21—27% годовых.

«Рыночные ставки по ипотеке без учёта льготных программ будут составлять 15—17%, что будет сдерживать рост цен на недвижимость на вторичном рынке... В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться около 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным», — говорится в исследовании НРА.

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По мнению Александра Проклова, если по итогам 2024 года ЦБ опустит ключевую ставку до 13%, то стоит ожидать пропорционального снижения стоимости кредитов и доходности вкладов — примерно на 2,5—3,5 процентных пункта в зависимости от политики конкретных финансовых организаций. Впрочем, помимо действий регулятора, влияние на динамику банковских ставок оказывают и другие факторы, отмечают эксперты.

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«Потребкредиты... больше других зависят от изменения ставки ЦБ. Однако на них влияют макропруденциальные меры (количественные ограничения для банков на выдачу займов. — RT)... Для автокредитования имеет значение ситуация с логистикой и производством новых машин, а также ряд других специфических для рынка факторов... Что касается жилищного кредитования, здесь размер спреда с ключевой ставкой, вероятно, сохранится, поэтому проценты по рыночной ипотеке к концу года могут снизиться с текущих 16—17% на 3—3,5 процентных пункта», — предполагают в «ДОМ.РФ».

По мнению аналитиков банка, ставки по депозитам в России также начнут снижаться при смягчении ДКП, но станут падать с разной скоростью. Во многом их динамика будет зависеть от срочности самих вкладов, отмечают эксперты.

«Средняя по десяти крупнейшим банкам ставка по краткосрочным депозитам второй месяц держится на уровне 14,8%, а по долгосрочным — чуть ниже 12%... В случае снижения ключевой ставки первыми начнут опускаться именно проценты по краткосрочным депозитам. Причём это снижение ставок может стартовать даже раньше, чем начнётся смягчение ДКП... Ставки по долгосрочным депозитам будут реагировать медленнее и по итогам года опустятся не более чем на 1—1,5 процентного пункта», — уверены специалисты компании.