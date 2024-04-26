Третий раз подряд: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Центральный банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке 16% годовых. Как отметили в ЦБ, инфляционное давление в стране постепенно ослабевает, но всё ещё остаётся высоким. Так, на сегодняшний день рост потребительских цен в годовом выражении составляет около 7,8%, но уже к концу 2024-го должен замедлиться до 4,3—4,8%. Вместе с тем уже летом регулятор может вернуться к смягчению монетарной политики, не исключают эксперты. По их словам, действия Банка России во многом будут зависеть от того, как поведёт себя инфляция. Что при этом может произойти с ключевой ставкой до конца года — в материале RT.

Центральный банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял в пятницу, 26 апреля, по итогам второго весеннего заседания.

Согласно оценке регулятора, «текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким». По итогам марта рост потребительских цен на товары и услуги в России составил 7,8% в годовом выражении и по состоянию на 22 апреля остался вблизи этого уровня. Впрочем, с поправкой на сезонность значение опустилось до 4,5%.

«Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале... Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в пресс-релизе.

Как полагают специалисты Центробанка, за счёт проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) к концу 2024-го уровень годовой инфляции может опуститься до 4,3—4,8%. При этом в дальнейшем рост цен должен замедлиться до целевых 4% и остаться вблизи этой отметки, прогнозируют в регуляторе.

Традиционно изменение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране дорожают, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается, и спустя определённое время ценовое давление должно ослабевать.

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Если же инфляция замедляется, Центробанк может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

«Инфляция достигала пика осенью прошлого года, и с тех пор ценовое давление снизилось вдвое. В этом смысле жёсткая денежная политика уже значимо повлияла на динамику цен. Тем не менее уверенности в том, что инфляции вернётся к цели до конца года, пока ещё нет, поэтому ЦБ придётся сохранять жёсткую ДКП», — рассказал RT руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка «ДОМ.РФ» Григорий Жирнов.

Похожей точки зрения придерживается инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, сильный рост потребительского спроса и высокие темпы кредитования диктуют необходимость сохранения жёсткой монетарной политики.

«Напряжённость на рынке труда, вызванная дефицитом кадров, ведёт к росту зарплат. Кроме того, доходы населения увеличились за счёт возросших объёмов субсидий и выплат гражданам. Отсюда высокий внутренний спрос, за которым не поспевает предложение товаров и услуг. Компании отвечают на повышенную покупательскую способность ростом ценников», — пояснил собеседник RT.

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Напомним, весной 2022-го, после начала СВО и введения западных санкций, годовая инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%, а прирост цен без учёта сезонных факторов (SAAR) приближался к 140%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го годовая инфляция в стране упала до 11,9%, а показатель SAAR — до 5,6%. На этом фоне Банк России перешёл к смягчению монетарной политики: сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

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Весной 2023-го годовая инфляция замедлилась до 2,3%, а значение SAAR достигало 4,1%. Впрочем, после этого показатели вновь стали расти и уже осенью приближались к 7,5% и 14,7% соответственно.

Как объясняли в ЦБ, на фоне оживления экономики рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на валюту, а её поступление от экспорта снизилось, что привело к ослаблению рубля и ещё большему разгону инфляции.

В попытке обуздать рост цен Банк России вновь стал ужесточать ДКП: с июля по декабрь 2023-го ЦБ поднимал ставку пять раз — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт действий регулятора уже к январю 2024-го годовая инфляция опустилась до 7,4%, а показатель SAAR упал до 6,7%.

«Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас... Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью», — заявила 10 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчётом в Госдуме.

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Позицию главы ЦБ разделяет и президент России Владимир Путин. По его словам, нынешняя политика Центробанка позволила избежать ситуации, которая сложилась, например, в Турции, где местный регулятор не стал своевременно повышать ставку, и теперь страна не может побороть двузначную инфляцию. Как подчеркнул Путин, российским монетарным властям удаётся балансировать, одновременно поддерживая кредитование экономики и сдерживая рост цен.

«Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка. Объёмы кредитования-то растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство ЦБ, всё-таки над нами ещё висит. Мы видим тенденции — тенденции положительные, в сторону снижения (инфляции. — RT). Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора, посмотрим», — заявил глава государства 25 апреля на пленарном заседании съезда РСПП.

В ожидании снижения

Как заявили в ЦБ, для возвращения инфляции к целевым 4% денежно-кредитные условия придётся сохранять жёсткими более продолжительное время, чем предполагалось ранее. Тем не менее, по словам Эльвиры Набиуллиной, в случае устойчивого торможения роста цен регулятор может перейти к снижению ключевой ставки уже во второй половине 2024 года.

«Бизнес сохраняет уверенность, что мы вернём инфляцию к цели и перейдём к снижению ставки... Мы начнём снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — добавила глава ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, в 2024 году среднее значение ключевой ставки составит 15—16%. При этом в 2025-м показатель может опуститься до 10—12%, не исключают в Центробанке.

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Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 7 июня. Впрочем, аналитики считают, что на предстоящей встрече топ-менеджмент регулятора вновь оставит ключевую ставку без изменений.

«На наш взгляд, ставка начнёт снижаться не раньше июля. На конец года она может быть близка к уровню 12% годовых», — предположил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В то же время управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков прогнозирует начало снижения ключевой ставки ЦБ не раньше октября. При этом, как полагает специалист, значение вряд ли опустится ниже 11% годовых.

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«Снижение инфляционного давления происходит постепенно. Именно поэтому для достижения максимального эффекта от жёсткой денежно-кредитной политики потребуется время», — подчеркнул Рясков в разговоре с RT.

О том, что смягчение ДКП может начаться только осенью, предупреждают и специалисты Национального рейтингового агентства (НРА). Как полагают в организации, регулятор может возобновить снижение ставки с сентября и по итогам 2024-го опустит её до 13,5—14,5% годовых. На этом фоне в обозримой перспективе проценты по кредитам и депозитам в России продолжат оставаться высокими, уверены эксперты.

«В ближайшие полтора-два месяца рыночные ставки по ипотеке без учёта льготных программ будут составлять 15—17%... В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться около 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным. Рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам составит в диапазоне 21—27% для работников по найму... Максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней стабилизируются в диапазоне 14—15,5%», — говорится в исследовании НРА.

«Экономика продолжает расти высокими темпами»

Примечательно, что даже в условиях сохранения жёстких денежно-кредитных условий российская экономика демонстрирует уверенный рост. Согласно последним оценкам Минэкономразвития, в январе 2024-го объём ВВП страны увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а в феврале показатель прибавил сразу 7,7%.

«Осенью было много опасений... что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики. Но мы видим, что это не так. В IV квартале (2023-го. — RT) экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%. И сейчас оперативные индикаторы показывают, что в I квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами», — отмечала Эльвира Набиуллина.

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На этом фоне ЦБ несколько улучшил свой макроэкономический прогноз. Ещё в феврале регулятор оценивал предполагаемый рост ВВП России по итогам всего текущего года на 1—2%, а сейчас ждёт увеличения показателя на 2,5—3,5%. При этом в 2025-м рост может составить 1—2%, а в 2026-м — 1,5—2,5%.

«Позитивные тенденции в экономике России отчасти объясняются высокими расходами госбюджета и ростом инвестиций на фоне активного импортозамещения. Кроме того, увеличение прибыли в ряде отраслей позволяет предприятиям финансировать инвестпроекты даже при удорожании кредитов. Значительным драйвером роста экономики остаётся и сильный внутренний спрос, который сохраняется в результате повышения зарплат на российском рынке в условиях дефицита кадров», — объяснила RT аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Ранее свои прогнозы относительно перспектив российской экономики улучшили эксперты Минэкономразвития и Международного валютного фонда. Как полагают в МЭР, по итогам 2024-го ВВП страны увеличится на 2,8%, а не на 2,3%, как предполагалось прежде. В свою очередь, аналитики МВФ прогнозируют рост показателя на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 2,6%.