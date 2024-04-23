На погашение ипотеки: правительство продлило программу материальной помощи многодетным семьям до 2030 года
В правительстве продлили выплаты семьям с детьми на погашение жилищного кредита
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По поручению президента Владимира Путина правительство России до 2030 года продлило государственную программу поддержки многодетных родителей по вопросу улучшения жилищных условий. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
«Сейчас семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тыс. таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру ещё на семь лет — для тех, у кого третий и последующий ребёнок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья», — подчеркнул глава кабмина.
По оценке правительства, на весь период действия льготы из бюджета потребуется выделить 600 млрд рублей. В текущем году на эти цели будет потрачено порядка 50 млрд рублей. Ранее предполагалось, что срок действия инициативы закончится к 1 июля 2024 года. Но Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением продлить программу.
«В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся... В России больше 2 млн семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость... Смотрите, это реальные цифры: с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8 % — хороший показатель», — отметил глава государства.
В своём послании российский лидер объявил и о продлении материнского капитала до 2030 года. Согласно условиям инициативы, при рождении первого ребёнка семья имеет право на выплату 630 тыс. рублей, а в случае появления второго — ещё 202 тыс. рублей. Эти средства нельзя обналичить, но россияне могут потратить их на несколько целей, включая погашение ипотечного кредита.
Таким образом, семьи с тремя детьми могут направить почти 1,3 млн рублей на решение жилищного вопроса. Более того, российские власти ежегодно индексируют маткапитал на уровень инфляции, поэтому сумма постоянно растёт.
«Помимо этого, у нас продлена и льготная семейная ипотека. С учётом пониженных ставок по данному кредиту у россиян с детьми появилась возможность купить своё собственное жильё, а не снимать его годами. Если говорить о материнском капитале, то в большинстве случаев родители предпочитают направить его на заём, что позволяет семьям быстрее выплатить жилищную ссуду и распределять свой бюджет уже на другие цели», — рассказала в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Процентное ускорение
Помимо выплат многодетным россиянам 450 тыс. рублей, правительство обсудило и текущую ситуацию в экономике. Как отметил Михаил Мишустин, несмотря на усиливающееся санкционное давление Запада, Россия успешно адаптируется к внешним вызовам. Так, в феврале рост ВВП заметно ускорился и достиг отметки 7,7%. Напомним, что по итогам прошлого года экономика выросла на 3,6%.
«Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3—2,4% в год», — отметил премьер-министр.
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Одним из основных факторов увеличения экономики станет сохранение довольно высокой потребительской активности, добавил Мишустин. По итогам текущего года рост розничной торговли в реальном выражении может достигнуть 7,7%, платных услуг — на 5,1%. Такие оценки представил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом, как отметил министр, спрос населения обеспечивается за счёт активной работы собственных производств.
«Высокими темпами развиваются ключевые отрасли: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, общепит, транспорт, туризм», — добавил Решетников.
По прогнозам ведомства, в текущих условиях инфляционные риски должны снизиться до 5,1% уже к концу этого года. При этом по итогам 2023-го показатель находился на уровне 7,4%. Также в министерстве ожидают рост денежных доходов на 5,3% в реальном выражении и увеличение заработных плат — на 6,5%.
«С учётом текущей динамики мы ожидаем рост ВВП в 2024 году на 2,8%. Номинальный объём ВВП оценивается более чем в 191 трлн рублей, что на 11,5 трлн рублей больше, чем мы ожидали в сентябре прошлого года», — отметил министр.
Для поддержания высоких темпов ВВП в ближайшие годы властям необходимо ускорить структурную перестройку и трансформацию экономики. Такое мнение в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
«Также для роста макроэкономических показателей стоит увеличивать инвестиционные вложения со стороны государства и стимулировать приток частного капитала. Для этого нужно создать более благоприятные условия для ведения бизнеса, в том числе модернизировать регуляторные нормы и фискальную систему», — заключил эксперт.