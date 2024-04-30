Президент Чехии призвал принять евро в качестве единой валюты

Президент Чехии Петр Павел призвал страну принять единую европейскую валюту.

«Если мы хотим играть в высшей лиге, то логично (возникает вопрос. — RT) о принятии евро. Опыт стран, которые уже перешли на расчёты в евро, подтверждает, что недовольны только те, кто его не использует», — цитирует его novinky.cz.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что зона евро нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики.

Глава Министерства по делам ЕС республики Мартин Джорвак в феврале отмечал, что следует начать обсуждать с Еврокомиссией условия перехода страны на расчёты в евро.