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В правительстве Чехии выступили за начало обсуждения с ЕК принятия страной евро

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Правительству Чехии следует начать обсуждать с Еврокомиссией условия перехода страны на расчёты в евро. С таким призывом выступил глава Министерства по делам ЕС республики Мартин Джорвак.
В правительстве Чехии выступили за начало обсуждения с ЕК принятия страной евро
  • РИА Новости

По его словам, идеальным вариантом было бы провести эти переговоры ещё до следующих парламентских выборов, которые должны состояться в Чехии осенью 2025 года.

«Это можно сделать без какого-либо риска или последствий, но окончательное решение о вступлении Чехии в еврозону приняло бы уже её будущее правительство», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что зона евро нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики.

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