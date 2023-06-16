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МВФ: Еврозона нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики

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Властям ЕС необходимо принять амбициозные меры по наращиванию производительности для увеличения роста экономики зоны евро.
МВФ: Еврозона нуждается в амбициозных действиях для увеличения роста экономики
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Амбициозные действия по наращиванию производительности необходимы для увеличения роста зоны евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе объём производства будет сохраняться ниже уровня 2022 года с связи с затратами на адаптацию к высоким ценам на энергоносители.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам будет сложнее подготовиться к предстоящей зиме, чем это было год назад.

Также министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби выразил уверенность, что европейские страны от энергетического кризиса спасла тёплая зима.

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