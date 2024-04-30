В Киеве начали сносить монумент, установленный в честь Переяславской рады

В Киеве начали снос монумента, установленного в честь Переяславской рады. Мемориал находится под аркой Дружбы народов.

Переяславская рада — это произошедшее в 1654 году собрание пред­ста­ви­те­лей ка­за­ков Вой­ска За­по­рож­ско­го, которые избрали сво­им го­су­да­рем русского ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. Она была ини­ции­ро­ва­на гет­ма­ном Богданом Хмель­ниц­ким и завершила процесс объединения территории Войска Запорожского с Русским царством.

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6—7 тыс. кг», — сообщила киевская администрация.

Монумент планируют отправить в Музей авиации Украины имени Антонова.

Как отмечал президент России Владимир Путин, в письме в Москву в 1654 году Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он «всё Войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил».