В Киеве начали сносить монумент, установленный в честь Переяславской рады
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Переяславская рада — это произошедшее в 1654 году собрание представителей казаков Войска Запорожского, которые избрали своим государем русского царя Алексея Михайловича. Она была инициирована гетманом Богданом Хмельницким и завершила процесс объединения территории Войска Запорожского с Русским царством.
«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6—7 тыс. кг», — сообщила киевская администрация.
Монумент планируют отправить в Музей авиации Украины имени Антонова.
Как отмечал президент России Владимир Путин, в письме в Москву в 1654 году Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он «всё Войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил».