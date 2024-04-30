Оскорбивший Мирзиёева за участие в параде Победы узбекистанец получил пять лет

Жителя Узбекистана, который оскорбил президента Шавката Мирзиёева за участие в параде Победы в Москве, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Наманганского горсуда, мужчина разместил в соцсетях скриншот новости об участии президента в параде и оставил оскорбительный комментарий.

«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 статьи «Посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление». Он приговорён к пяти годам лишения свободы», — сообщил представитель суда.

Ранее треш-стримеру из Волгограда, задержанному в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, было предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства.