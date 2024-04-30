Пушилин: только 19 многоквартирных домов в Авдеевке можно восстановить

Только 19 многоквартирных домов в Авдеевке будет восстановлено, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«19 домов — это которые подлежат восстановлению, которые были определены. По остальным домам — там предполагается новое строительство, они восстановлению не подлежат. Это что касается многоквартирных домов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин сообщил, что уже сформирована первичная заявка на строительные материалы и рабочие бригады специалистов.

По его словам, власти намерены восстанавливать все города в республике.