Пушилин заявил о намерении восстанавливать все города ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе прямой линии заявил, что власти собираются восстанавливать все города ДНР.

«Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент, к сожалению, близость линии боевого соприкосновения к некоторым населённым пунктам не позволяет приступить там к работам, но даже в таких местах идут подготовительные процессы.

«Пока (линия фронта. — RT) не даёт в полной мере приступить к восстановительным работам в Артёмовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведётся», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР восстановили 6683 объекта, в том числе порядка 2 тыс. многоквартирных домов.