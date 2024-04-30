Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.

РИА Новости

«Около 14:00 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Днём 30 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.