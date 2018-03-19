El País
El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой
Россия нужна для решения крупных международных проблем, и поэтому необходимо срочно восстановить отношения с ней, пишет El País. И поскольку от попавшего в «российскую паутину» Дональда Трампа не стоит ждать стратегии восстановления, принять этот вызов должна Европа с Германией и Францией во главе.
El País: звезда телеэфира станет новым экономическим советником Трампа
Новым главным советником Дональда Трампа по вопросам экономики станет известный аналитик телеканала CNBC и сторонник многих экономических инициатив президента Лоуренс Кадлоу, передаёт El País. Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается сократить число критиков его действий в Белом доме.
El País: Россия заманивает студентов на Дальний Восток
Россия пытается превратить Дальневосточный федеральный университет, находящийся на острове Русский, в один из крупных центров высшего образования в Тихоокеанском регионе, сообщает El País. Москва хочет привлечь в этот вуз больше студентов и повысить долю иностранцев до 25% от общего числа учащихся.
В Сирии при крушении российского самолёта погибли 39 человек
Министерство обороны сообщило о крушении при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим российского самолёта, на борту которого находились 39 человек, сообщает El País. Издание отмечает, что основной причиной авиакатастрофы в настоящий момент называется техническая неисправность.
Сопредседатель АдГ: даже Лихтенштейн и Люксембург смогли бы захватить нынешнюю Германию
Немецкая армия в упадке, заявила в интервью El País сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Алис Вайдель. По её словам, Германию могли бы захватить даже такие карликовые государства, как Лихтенштейн и Люксембург.
El País: Европарламент призывает к расширению санкций против Венесуэлы
Европейский парламент настаивает на необходимости расширения действующих в отношении Венесуэлы санкций, в том числе включения в санкционный список президента страны Николаса Мадуро, передаёт El País. По мнению депутатов Европарламента, под санкции должны подпасть все, кто «несёт ответственность за обострение кризиса в политической, социальной, экономической и гуманитарной ситуации» в стране.
El País: Курникова показала, как восстанавливает фигуру, чтобы развеять слухи о суррогатном материнстве
После неожиданной для всех СМИ новости о рождении у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса двойняшек стали появляться слухи о том, что пара обзавелась детьми благодаря суррогатной матери, пишет El País. И вот теперь бывшая российская теннисистка выложила в Instagram видео, на котором она делает упражнения для восстановления фигуры после родов. Таким образом, полагает издание, Курникова, вероятно, хочет развеять слухи о суррогатном материнстве.
El País: Коста-Брава меняет испанских туристов на семейных россиян
Испанская провинция Жирона стремится вернуть российских туристов, число которых снизилось более чем в девять раз из-за кризиса в России, передает El País. Это имеет большое значение для региона в связи со спадом внутреннего туризма, вызванного стремлением региона к независимости. При этом ставка будет сделана на любителей отдыха в небольших семейных отелях.
Генсек НАТО: для противодействия пропаганде нам нужна свободная и независимая пресса
Для стран — членов НАТО сообщать правду — вот лучший способ противостоять распространению фейковых новостей, заявил в интервью El País генсек альянса Йенс Столтенберг. А отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. «Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — подчеркнул он.
Глава МИД Финляндии: мы не боимся России
Финляндия не боится России, заявил в интервью El País финский министр иностранных дел Тимо Сойни. Он также добавил, что Москва в курсе этого и относится к позиции Хельсинки с уважением.
El País: в компании Facebook признали, что соцсети способны навредить демократии
Компания Facebook признала, что социальные сети могут нанести вред демократии, пишет El País со ссылкой на заявление директора Facebook по гражданским инициативам Самида Чакрабарти. Последний также призвал пользователей к открытому диалогу, чтобы оценить отрицательное влияние соцсети на демократию, а также чтобы рассмотреть её позитивные моменты, которые можно использовать для укрепления демократического строя.