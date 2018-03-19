El País: Франция и Германия должны помирить Россию с Европой Россия нужна для решения крупных международных проблем, и поэтому необходимо срочно восстановить отношения с ней, пишет El País. И поскольку от попавшего в «российскую паутину» Дональда Трампа не стоит ждать стратегии восстановления, принять этот вызов должна Европа с Германией и Францией во главе. 19 марта 2018 El País

El País: звезда телеэфира станет новым экономическим советником Трампа Новым главным советником Дональда Трампа по вопросам экономики станет известный аналитик телеканала CNBC и сторонник многих экономических инициатив президента Лоуренс Кадлоу, передаёт El País. Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается сократить число критиков его действий в Белом доме. 15 марта 2018 El País

El País: Россия заманивает студентов на Дальний Восток Россия пытается превратить Дальневосточный федеральный университет, находящийся на острове Русский, в один из крупных центров высшего образования в Тихоокеанском регионе, сообщает El País. Москва хочет привлечь в этот вуз больше студентов и повысить долю иностранцев до 25% от общего числа учащихся. 13 марта 2018 El País

В Сирии при крушении российского самолёта погибли 39 человек Министерство обороны сообщило о крушении при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим российского самолёта, на борту которого находились 39 человек, сообщает El País. Издание отмечает, что основной причиной авиакатастрофы в настоящий момент называется техническая неисправность. 7 марта 2018 El País

Сопредседатель АдГ: даже Лихтенштейн и Люксембург смогли бы захватить нынешнюю Германию Немецкая армия в упадке, заявила в интервью El País сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Алис Вайдель. По её словам, Германию могли бы захватить даже такие карликовые государства, как Лихтенштейн и Люксембург. 4 марта 2018 El País

El País: Европарламент призывает к расширению санкций против Венесуэлы Европейский парламент настаивает на необходимости расширения действующих в отношении Венесуэлы санкций, в том числе включения в санкционный список президента страны Николаса Мадуро, передаёт El País. По мнению депутатов Европарламента, под санкции должны подпасть все, кто «несёт ответственность за обострение кризиса в политической, социальной, экономической и гуманитарной ситуации» в стране. 9 февраля 2018 El País

El País: Курникова показала, как восстанавливает фигуру, чтобы развеять слухи о суррогатном материнстве После неожиданной для всех СМИ новости о рождении у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса двойняшек стали появляться слухи о том, что пара обзавелась детьми благодаря суррогатной матери, пишет El País. И вот теперь бывшая российская теннисистка выложила в Instagram видео, на котором она делает упражнения для восстановления фигуры после родов. Таким образом, полагает издание, Курникова, вероятно, хочет развеять слухи о суррогатном материнстве. 30 января 2018 El País

El País: Коста-Брава меняет испанских туристов на семейных россиян Испанская провинция Жирона стремится вернуть российских туристов, число которых снизилось более чем в девять раз из-за кризиса в России, передает El País. Это имеет большое значение для региона в связи со спадом внутреннего туризма, вызванного стремлением региона к независимости. При этом ставка будет сделана на любителей отдыха в небольших семейных отелях. 29 января 2018 El País

Генсек НАТО: для противодействия пропаганде нам нужна свободная и независимая пресса Для стран — членов НАТО сообщать правду — вот лучший способ противостоять распространению фейковых новостей, заявил в интервью El País генсек альянса Йенс Столтенберг. А отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. «Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — подчеркнул он. 28 января 2018 El País

Глава МИД Финляндии: мы не боимся России Финляндия не боится России, заявил в интервью El País финский министр иностранных дел Тимо Сойни. Он также добавил, что Москва в курсе этого и относится к позиции Хельсинки с уважением. 24 января 2018 El País