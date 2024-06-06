El País: очередное расширение ЕС не сулит членам блока ничего хорошего

Следующая попытка расширения Евросоюза станет для Брюсселя титаническим испытанием, и завершить его успешно будет очень сложно, пишет обозреватель El País Бернардо де Мигель. По словам автора, для входящих в блок государств включение новых членов, в частности Украины, не создаёт никаких удачных возможностей.

Евросоюз вновь оказался перед дилеммой расширения: принять новых членов, которые пока к этому не готовы, или же подождать, рискнув потерять их из своей сферы влияния, пишет журналист Бернардо де Мигель в своей статье для El País.



Вопрос о присоединении новых членов — это для ЕС титаническое испытание, которого блок не сможет избежать, при этом завершить его успешно будет очень сложно.



Главной страной нового расширения должна стать Украина.



Если её кандидатура потерпит неудачу из-за травматического послевоенного периода, то следующее расширение ЕС окажется провальной ставкой. А включение небольших стран, таких как Черногория, Албания или Северная Македония, будет означать для Брюсселя дополнительные трудности при очень небольшой добавленной стоимости. Как следствие, предсказуемый результат — Евросоюз станет более неуправляемым, более бедным в относительном показателях и более склонным к застою в своём интеграционном процессе.



При этом для входящих в ЕС государств расширение также не сулит никаких хороших возможностей в будущем.



Две страны-основательницы блока и его чистые доноры — Италия и Нидерланды — уже находятся в руках ультранационалистических правительств, открыто сопротивляющихся присоединению новых членов. И подъём крайне правых наблюдается от Португалии до Швеции. При этом на востоке ЕС страны, которые вступили в блок недавно, также с недоверием относятся к новому расширению, опасаясь, что «украинский гигант» лишит их многомиллионных инвестиций и помощи со стороны Брюсселя.